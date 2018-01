Cristiano da Matta anda e fala no hospital nos EUA O piloto brasileiro Cristiano da Matta - que sofreu um sério acidente no dia 3 quando seu carro bateu em um cervo durante treinos da Champ Car em Elkart Lake, Estados Unidos - voltou a falar e a andar esta semana. O campeão da Fórmula Indy em 2002 sofreu um hematoma subdural no cérebro na ocasião da colisão e teve de ser submetido a uma cirurgia, da qual ainda se recupera no Theda Clark Medical Center em Neenah, Wisconsin. ?Apesar de um pouco confuso, Cristiano consegue conversar em inglês e português. Ele começou a andar por períodos curtos com assistência mínima?, relata o médico da Champ Car, Chris Pinderski.