Cristiano da Matta apresenta melhora no quadro de saúde A recuperação do piloto Cristiano da Matta progride. O diretor médico da Champ Car, Chris Pinderski, informou que o brasileiro, que sofreu um acidente em um treino da Champ Car, move braços e pernas e responde a comandos auditivos de sua família e do corpo clínico do Theda Clark Medical Center, na cidade de Neenah, nos Estados Unidos. O acidente, que aconteceu no último dia 4, no circuito de Elkhart Lake, causou hematoma subdural no cérebro de Cristiano da Matta.