Cristiano da Matta deixa a UTI do hospital nos EUA O piloto brasileiro Cristiano da Matta, da Champ Car, saiu neste domingo da Unidade de Terapia Intensiva do Theda Clark Medical Center em Neenah, Wisconsin, nos Estados Unidos. Segundo o último boletim médico, sua condição clínica melhorou significativamente durante os últimos dias, embora ele ainda não esteja completamente consciente ou em condições de falar. Cristiano sofreu um grave acidente no dia 10 de agosto, num treino particular da equipe RûSport na pista norte-americana de Elkhart Lake. O brasileiro atropelou um cervo, a mais de 240 km/h, e levou uma pancada forte na cabeça. O piloto teve que ser operado para a retirada de coágulo na parte frontal do cérebro e desde então está internado. Os médicos ainda não arriscaram um prognostico para o possível retorno de Da Matta às pistas ou mesmo se ele ficará com alguma seqüela.