Cristiano da Matta: pole em Monterey O piloto brasileiro Cristiano da Matta conquistou a pole position do GP de Monterey, que será disputado, neste domingo, no circuito de LaGuna Seca. Da Matta marcou a melhor volta em 1min09s473, com a média de 115,970 milhas por hora. Com a pole, o brasileiro também garantiu mais um ponto na classificação geral. O sueco Kenny Brack, mais rápido nos treinos de sexta-feira, ficou com o segundo lugar, seguido pelo seu companheiro de equipe, o brasileiro Bruno Junqueira. Brack completou a melhor volta em 1min09s575, enquanto Junqueira marcou 1min09s759. O brasileiro Tony Kanaan ficou em quarto lugar, seguido pelo compatriota Christian Fittipaldi.