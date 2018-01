Cristiano da Matta se recupera bem de nova cirurgia O brasileiro Cristiano da Matta se recupera bem da cirurgia que realizou na sexta-feira, no Theda Clark Medical Center da cidade de Neenah, nos Estados Unidos, para recolocar um osso do crânio. A operação faz parte do processo de recuperação do piloto, que sofreu um grave acidente na pista de Elkhart Lake, no dia 3 de agosto, quando treinava na Champ Car. Segundo o irmão de Cristiano da Matta, Gustavo, a cirurgia de sexta-feira foi um sucesso. O piloto já está consciente no quarto, apesar das fortes dores e de precisar ficar mais uns dias em observação. A expectativa dos médicos é de que ele finalmente possa deixar o hospital até o final do mês. Aos 32 anos - faz aniversário no dia 19 de setembro -, Cristiano da Matta estava disputando a temporada da Champ Car quando sofreu o grave acidente. Ele já foi campeão da categoria em 2002 e esteve nos dois anos seguintes na Fórmula 1, pilotando a equipe Toyota.