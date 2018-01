Cristiano da Matta segue em estado grave após cirurgia O piloto brasileiro Cristiano da Matta, de 32 anos, está internado em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Theda Clark Memorial Hospital, em Neenah, Wisconsin, depois de sofrer na quinta-feira sério e inusitado acidente. O carro do piloto atropelou um cervo que invadiu a pista do Autódromo Road America, em Elkhart Lake, durante os testes da equipe RuSPORT, que disputa a Champ Car. A forte desaceleração afetou o cérebro do brasileiro, que precisou passar por cirurgia e estava internado em coma induzido. A prima Ana da Matta diz que os médicos devem divulgar novidades sobre o estado de saúde do piloto no fim do dia deste sábado. Segundo Ana, a família recebeu informações de que os problemas no lóbulo frontal de Da Matta foram resultado da desaceleração do carro, que estava a cerca de 150 km/h na hora da batida. A área comanda funções como a fala e a coordenação motora. Chris Pinderski, diretor de assuntos médicos da Champ Car, diz que o piloto foi operado para a retirada de um hematoma subdural. A família Da Matta - o pai, Toninho; a mãe, Marilu; e os irmãos Gustavo e Felipe - viajaram de Belo Horizonte para os Estados Unidos nesta sexta e esperavam poder remover Cristiano para Chicago assim que possível. ?Eles estavam preocupados porque Cristiano está em um hospital pequeno?, explica Ana. A diretora de mídia do Road America, Julie Sebranek, acredita que o cervo que causou o acidente entrou no autódromo após pular uma cerca de 2,5 metros de altura.