Cristiano quer somar pontos na Indy Cristiano da Matta deixou escapar na etapa anterior, em Cleveland, aquela que seria sua quinta vitória consecutiva na F-Indy. Mas não se abalou. Líder tranqüilo da temporada com 120 pontos - contra 70 de Bruno Junqueira -, ele vai, obviamente, continuar correndo para vencer. Só que sua preocupação principal é somar pontos, visando o título. É com esta disposição que o piloto da Newman-Haas disputa o GP de Vancouver, 10.ª etapa do campeonato, que amanhã terá seu primeiro treino classificatório. "Estou concentrado em somar pontos e não apenas em vencer um monte de corridas. Se conseguir terminar sempre entre os primeiros, terei boas chances de conquistar o título??, disse Da Matta. IRL - A 11.ª etapa da temporada, as 400 Milhas de Michigan, será neste domingo. Amanhã, ocorrem os primeiros treinos livres.