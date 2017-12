Critério da F-1 favorece Schummy Com 84 pontos na classificação diante de 47 de David Coulthard, Michael precisa aumentar a atual diferença entre ambos de 37 para 40 pontos. Faltarão, depois da corrida de domingo, mais quatro etapas para o encerramento da temporada, Bélgica, Itália, Estados Unidos e Japão. Coulthard não poderia, teoricamente, somar 40 pontos nessas quatro provas e igualar-se a Michael? Sim, poderia. E mais: como tem duas vitórias até agora se equipararia também em número de vitórias com o alemão, seis, o total que ele conseguiu este ano. Mas aí entraria em cena o segundo critério de desempate, ou seja, o número de segundas colocações, e Michael, com quatro delas, bate Coulthard, com duas. É por isso que o empate dá o título ao piloto da Ferrari. Entre os construtores a vantagem do time italiano é, da mesma forma: enorme. A Ferrari está em primeiro com 124 pontos diante de 66 da McLaren. A diferença é de 58 pontos. Nas quatro provas que restarão, a McLaren poderá somar no máximo 64 pontos, 16 por etapa, decorrentes de 10 pontos do primeiro lugar e 6 do segundo. Se a Ferrari neste domingo aumentar a atual diferença de 58 para 65 pontos, portanto, também irá comemorar a conquista do título.