Críticas não abalam Barrichello na F-1 Nesta sexta-feira começa, oficialmente, a segunda metade do Mundial, com os treinos livres da nona etapa da temporada, o GP da Europa, a partir das 9 horas (horário de Brasília). Rubens Barrichello tem sido bastante criticado pela imprensa italiana, por conta principalmente de suas duas últimas corridas, os GPs de Mônaco e do Canadá. "Antes de Monte Carlo disse que estava cansado de ser terceiro colocado (três vezes seguidas, San Marino, Espanha e Áustria) e acabei piorando, oitavo em Monte Carlo e quinto no Canadá", disse o piloto da Ferrari, rindo. "Os jornalistas da Itália têm me criticado, questionando se vou continuar lá ou não, mas aprendi que quem deve estar satisfeito comigo mesmo sou eu e eu estou." A figura de Felipe Massa, piloto de testes da Ferrari, funciona como uma sombra para Barrichello, ao menos nos jornais italianos. "As críticas de fato existem, mas não da Ferrari", afirma Rubinho. "Em Monte Carlo larguei lá atrás e fiquei preso no tráfego, enquanto em Montreal não fosse a batida na largada estaria no bolo dos quatro primeiros." Essas foram suas explicações para o oitavo e o quinto lugares enquanto Michael Schumacher foi terceiro em Mônaco e primeiro no Canadá. "Aqui em Nurburgring venci ano passado, gosto deste lugar, a pista permite ultrapassagens, costumo me dar bem na Alemanha (venceu seu primeiro GP em Hockenheim, em 2000), embora não tenha um motivo específico." Concorrência - Para Schumacher, a Williams e a McLaren serão adversárias difíceis no GP da Europa. "Em Mônaco a McLaren me pareceu melhor enquanto em Montreal foi a Williams. Nossos concorrentes tinham maior margem para crescer do que nós e isso de fato aconteceu." Ele não concorda que a evolução da Michelin, fornecedora de pneus da Williams e da McLaren, justifica esse avanço. "Elas estão mais fortes em todas as áreas, não só nos pneus." Nesta sexta-feira será a primeira vez, este ano, que ele começa uma etapa do campeonato como líder, 54 pontos diante de 51 de Kimi Raikkonen, da McLaren. "Se fosse a última me sentiria mais confortável, mas na metade da temporada não." A perspectiva de superar os mil pontos representa pouco para o frio alemão. "Vou me sentir orgulhoso, claro, mas preciso primeiro superá-la." Schumacher somou até agora, em 186 GPs, 999 pontos, recorde absoluto. Em segundo vem Alain Prost, com 798,5 em 199 GPs. Para desmistificar um pouco o noticiário do jornal sensacionalista alemão Bild, que atribuiu a Schumacher a reforma da chicane NGK, a última antes da reta de chegada em Nurburgring, o piloto disse: "Eu não tenho essa autoridade de dizer faça isso ou aquilo na pista. Há anos nós pilotos reivindicávamos uma melhora da chicane e ouvíamos sempre o mesmo, que não havia dinheiro para a reforma." A administração do circuito propôs um Michael Schumacher Day, dia 7 de setembro. Dia - Schumacher adiantou 200 mil euros do próprio bolso e será cobrado dos interessados em assistir a uma exibição do piloto com carros da Ferrari 29 euros por pessoa. Do arrecadado, 200 mil euros serão usados para ressarcir Schumacher e o que ultrapassar irá para instituições de caridade. "Procuramos imitar a última chicane de Ímola, que obriga frearmos forte e não passar por cima das zebras. Isso facilitará as ultrapassagens e menos carros quebrarão as suspensões", disse Schumacher.