Crivillé não disputará 500cc em 2002 O piloto espanhol de motovelocidade Alex Crivillé vai anunciar neste sábado que irá abandonar ?temporariamente? as pistas da categoria 500cc por razões médicas, garantiu a assessoria da Yamaha, patrocinadora do campeão mundial de 1999, à rede de televisão Antena 3. Segundo a equipe, o piloto fará o pronunciamento oficial em uma coletiva marcada no circuito de Cheste, em Valencia, na Espanha.