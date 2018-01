Cronograma dos GPs exclui warm up O warm up de domingo, com os carros de Fórmula 1 de tanques cheios, foram cancelados definitivamente pela Federação Internacional de Automobilismo, ao anunciar ontem, oficialmente, o novo cronograma para os Grandes Prêmios. Apesar da forte resistência mostrada pelas equipes - principalmente McLaren e Williams, que já disseram que irão recorrer à Justiça comum contra a medida - a FIA manteve sua posição inicial. Pelo cronograma, está claro que os carros irão ao parque fechado no autódromo no sábado, assim que termine a classificação para o grid. E de lá só sairão para se alinhar na largada. No caso de combustível, nesse intervalo de tempo não será permitido o abastecimento. E os mecânicos só poderão fazer ajustes que ponham em risco a segurança dos pilotos - pressão dos pneus ou falhas sérias na estrutura da máquina. A temporada da Fórmula 1 começa com o GP da Austrália, em Melbourne, em 9 de março. E lá já estará valendo o cronograma divulgado ontem (sempre em horário local): sexta-feira, das 8h30 às 10h30, treinos livres para as equipes que escolherem o horário, ou 11h às 12h; das 14h às 15h, treinos oficiais; sábado, treinos das 9h às 9h45, das 10h15 às 11h, das 13h30 às 13h45; warm up (tanques cheios), das 14h às 15h; domingo, 14h, largada para o GP. As exceções - também levando-se em conta o horário local - serão o GP da Malásia, que tem largada às 15h; do Canadá, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, todos às 13h, e do Japão, às 14h30.