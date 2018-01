Cúpula da F-1 muda programação dos GPs Os representantes das dez equipes, reunidos nesta sexta-feira em Londres com Max Mosley, presidente da FIA, e Bernie Ecclestone, o promotor do Mundial, decidiram mudar bastante a programação dos fins de semana de corrida. Mas o novo pacote precisa, antes de entrar em vigor, ser aprovado pelo Conselho Mundial da FIA, previsto para reunir-se no fim do mês, em Paris. As duas horas de treinos extras na sexta-feira, destinadas hoje às equipes que se limitam a apenas 20 dias de testes privados por ano, deixa de existir, assim como a sessão de pré-classificação. O treino de classificação, aos sábados, tem uma alteração importante: este ano cada piloto tem direito a apenas uma volta lançada. Em 2004, serão duas voltas lançadas e o treino ganha mais 30 minutos, das 14 às 15h30. A ordem de entrada na pista nesse treino obedecerá o resultado da prova anterior e não mais a classificação do campeonato, como este ano. Ecclestone queria transferir a tomada de tempo para o grid de sábado para domingo, mas foi voto vencido. Como forma de compensar o fim das duas horas extras de treino na sexta-feira, destinadas às equipes com menos recursos para investir em treinos particulares, foi permitido que as seis últimas colocadas entre os construtores participem das suas sessões livres da sexta-feira com três carros. Apesar de pouco significativa, houve alguma restrição aos treinos particulares. Do início do campeonato, dia 7 de março, até a etapa de encerramento, 24 de outubro, o limite é de 48 dias. Nada foi mudado na regra dos motores, acertada ano passado: a partir do ano que vem cada piloto terá direito a um único motor para todo o fim de semana de competição. A sua substituição implicará a perda de dez posições no grid.