Curitiba recebe rodada dupla na retomada da Stock Car

Depois de cinco semanas, a Stock Car retoma a temporada neste domingo, em Curitiba, com a sexta etapa - em rodada dupla. A primeira corrida tem largada prevista para as 13h10 e não contará com a participação do líder do campeonato, Cacá Bueno. A segunda prova, mais curta, tem início previsto para as 14h25.

Cacá, que soma 113 pontos no campeonato, não corre a primeira prova por ter sido suspenso pela Confederação Brasileira de Automobilismo. A punição foi pelas críticas que ele fez aos fiscais de prova na etapa de Ribeirão Preto. Ele desabafou numa conversa pelo rádio com integrantes de sua equipe, quando ainda estava na pista, mas o áudio foi colocado no ar durante a transmissão pela televisão, o que resultou na suspensão.

Marcos Gomes, o vice-líder da temporada com 107 pontos, espera poder aproveitar a ausência do adversário. Ele aposta no acerto do carro da equipe Voxx Racing para obter um bom resultado. “Estamos rápidos em todas as pistas e aqui em Curitiba não foi diferente’’, disse, após os treinos de sexta-feira no circuito paranaense.