Curva do Café: acidentes sérios nos últimos anos

O acidente que matou Rafael Sperafico neste domingo, durante a etapa final da Stock Car Light deste ano, não foi a única batida grave na Curva do Café, chamada por alguns de 'reta torta' e considerada por muitos como parte da reta dos boxes. Nos últimos anos, pelo menos três colisões sérias aconteceram no local, todas sem nenhuma vítima mais grave. Veja também: Rafael Sperafico morre em acidente na Stock Car Light Galeria de fotos do acidente Bragantini diz que carro de Rafael Sperafico tinha problemas Stock Car: Marcos Gomes vence disputa em Interlagos Organizador da Stock Car lamenta morte de Rafael Sperafico Morte de Rafael Sperafico é a terceira na Stock Car Em 2006, na primeira volta do GP do Brasil da Fórmula 1, Nico Rosberg escapou naquela curva depois de perder um aerofólio dianteiro pouco depois da largada. Apesar de o seu Williams ter ficado destruído, o piloto alemão não sofreu nenhum ferimento e saiu andando do carro. Três anos antes, Mark Webber bateu no mesmo local. O australiano escorregou na pista molhada, saiu da pista, atingiu o muro e retornou ao traçado, indo parar no muro do lado oposto. A batida acabou afetando a corrida de Fernando Alonso, que correia pela Renault. O espanhol acertou uma roda que ficou no meio da pista e acabou batendo forte no muro. Após ser retirado do carro, ele teve de ser levado ao hospital para exames, que não constataram nenhum ferimento mais sério. Os carros da Stock Car também já tiveram problemas na Curva do Café. Em 2004, Felipe Maluhy e Adalberto Jardim se envolveram em uma disputa mais dura e tocaram os carros pouco antes do local. Pior para o segundo, que acabou batendo forte no muro, mas saiu sem ferimentos. Maluhy seguiu na pista, mas acabou desclassificado por causa da batida.