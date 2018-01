Curva do Sol fez várias vítimas Juan Pablo Montoya (Williams), Antonio Pizzonia (Jaguar), Jenson Button (BAR), Michael Schumacher (Ferrari), Jos Verstappen (Minardi) e Olivier Panis (Toyota) levarão uma lembrança comum do Autódromo de Interlagos: a Curva do Sol. Foi nessa curva que eles perderam o controle do carro e bateram, um a um, em momentos diferentes. A imagem dos carros semi-destruídos e enfileirados ao lado do guard-rail de tão incomum provocou risadas entre os jornalistas, na sala de imprensa. As rodadas foram atribuídas pelos pilotos à água acumulada por causa da má drenagem daquele ponto do circuito. "A água que vinha da área de escape invadia a pista", explicou Button, que rodou e bateu na 32ª volta. "Depois de 20 voltas de corrida, a pista estava quase seca, mas naquele ponto (o Sol) continuava molhado e perdi o controle do carro", afirmou Montoya. "Os que saíram da prova ali enfrentaram o mesmo problema: aquaplanagem." Piloto da equipe mais modesta da Fórmula 1, a Minardi, Jos Verstappen tinha um motivo a mais para lamentar. "Estou muito desapontado porque não temos muitas oportunidades de marcar pontos, e essa corrida, definitivamente, era uma excelente oportunidade." No final das contas, ninguém saiu machucado porque a área de escape é imensa. "Esse problema na Curva do Sol é antigo", admitiu o diretor de prova, Carlos Montagner. "Depois dessa série de acidentes, acho que não tem jeito: a Federação Internacional de Automobilismo vai mandar melhorar a drenagem." Outro ponto que preocupa a direção de prova é a saída da Curva do Lago. O local é uma baixada e a água acumula-se com facilidade. No auge da chuva, por volta de 11h30 deste domingo, uma imensa poça d´água atrapalhava a passagem até dos carros de apoio. "Naquele ponto existe uma mina, de onde brota a água que desce para o lago", explica Montagner. "Esse também é um velho problema do autódromo e vai ter de ser corrigido para o próximo ano."