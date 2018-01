Da Matta ainda está aprendendo na F1 O mineiro Cristiano da Matta, de 29 anos, começou a conhecer de perto a Fórmula 1 apenas no fim de 2002, após ser contratado pela Toyota. Em compensação, desembarcou na categoria com enorme autoridade em razão da excepcional temporada na Cart, em que foi campeão. Apesar da capacidade tecnológica e financeira da montadora japonesa, a equipe é também nova na F1. Mesmo assim, segundo Cristiano, é realista seu time pensar em terminar o Mundial na quinta colocação e ?se tudo der certo, em quarto.? Agência Estado ? Você fez, de novembro até agora, cerca de 4 mil quilômetros de testes na Fórmula 1, a maioria com o modelo de 2002. Quais os maiores ensinamentos? Cristiano da Matta ? Foram vários. O carro, por exemplo, é muito diferente de ser pilotado em relação ao que estava acostumado, mais em razão dos pneus com sulcos da F1. Estou gostando, mas ainda tenho muito a melhorar, especialmente no entrosamento com a equipe. Descobri também que a margem de regulagem do carro é bem menor do que na Cart. Na F1 se troca tudo, suspensão, aerodinâmica. Na Cart, não. Apenas se ajusta. Daí, as possibilidades de acerto serem mais amplas. Um dos problemas que tive na adaptação à F1 foi a condição do tempo. Andei algo como 800 quilômetros sob chuva. AE ? O modelo TF103, apresentado no dia 8, recebeu os ensinamentos de 2002, temporada de estréia da Toyota. É muito superior ao anterior? Da Matta ? Não dá para comparar. É bem melhor, mais rápido. Falta conhecê-lo mais, saber como intervir para torná-lo um pouco mais equilibrado, o que virá com os testes e com as modificações em curso. Quanto ao motor, pude ver em Valência, quarta e quinta-feira, andando com Ferrari e McLaren, que já estamos num bom nível. AE ? Comparada aos novos carros dos times que devem ser seus concorrentes, BAR, Jordan, Sauber, Jaguar, como está a Toyota? Da Matta ? Nas pistas onde há várias curvas rápidas, como Barcelona, diria que somos bem competitivos. Mas nos traçados mais lentos, a exemplo de Valência, temos de trabalhar mais. Fiquei impressionado com a Ferrari. Eles estavam com o carro de 2002 e mesmo assim eram mais velozes do que nós, com o modelo deste ano. Se Williams e McLaren não arriscarem em seus novos projetos, a Ferrari ganhará fácil mais uma vez. Tem mais: não acho que dá para tirar de um ano para o outro a diferença, vista em 2002, de Williams e McLaren para a Ferrari. AE ? Quem esteve em Barcelona e Valência se impressionou com a McLaren. Da Matta ? Não dá pra dizer muito dos tempos que eles registraram porque estavam fazendo testes de pneus para a Michelin e, possivelmente, tinham pouca gasolina no tanque. AE ? Você é novo na F1 e não conhece os carros e os circuitos. Seu companheiro, o experiente Olivier Panis, já disputou 125 GPs e venceu um. Como você está trabalhando a idéia de ser alguns décimos mais lento do que ele, como nos testes até agora? Da Matta ? Estou satisfeito com meus resultados. Em circuitos mais rápidos, como Barcelona, cheguei a ser, num dos testes, dois décimos mais veloz. Perco tempo ainda nas seções lentas, o que também pode estar associado à forma como acertamos o carro. Até a prova de Melbourne já estarei num bom estágio. De qualquer forma, é fácil dividir a equipe com o Panis. Trocamos muitas informações sobre o carro, mas, como ocorre com qualquer piloto, nenhuma sobre a forma de conduzir.