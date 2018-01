Da Matta atropela animal em teste e vai para o hospital O piloto brasileiro Cristiano da Matta, que corre na ChampCar, sofreu um acidente durante um teste da equipe RuSport e foi levado inconsciente ao hospital. Ele corria no circuito de Road America, em Elkhart Lake, quando atropelou um cervo que invadiu a pista. Da Matta foi levado de avião a um hospital na cidade vizinha de Neenah. Da Matta, de 32 anos, foi campeão da categoria em 2002 e voltou no ano passado, depois de experiência mal-sucedida na Fórmula 1, correndo pela Toyota, em 2003 e 2004. Na atual temporada da ChampCar, Da Matta está em sexto lugar, com 134 pontos, bem atrás do francês Sebastien Bourdais, que tem 255 e caminha com facilidade para o tricampeonato. Seu melhor resultado do ano foi o segundo lugar obtido no último domingo, no GP de San Jose. A próxima prova da ChampCar será no dia 13, domingo, em Denver.