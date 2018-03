Da Matta busca recorde na Cart Cristiano da Matta começa nesta sexta-feira, no primeiro treino oficial para o GP de Cleveland, 9ª etapa da Cart, a busca por uma marca histórica: se tornar o primeiro piloto a vencer cinco vezes consecutivas na categoria. O piloto brasileiro da Newman-Haas ganhou as últimas quatro provas, igualando-se a Al Unser Jr. (1990) e a Alessandro Zanardi (1998), e agora tenta o recorde absoluto. Para facilitar a tarefa, "The Dominator?, como Cristiano está sendo chamado pelo norte-americanos, entende ser importante fazer o melhor tempo no primeiro treino oficial, na tarde desta sexta-feira. É que o mais rápido nesse treino garante automaticamente um lugar na primeira fila no GP de domingo, na pista montada no aeroporto Burke Lakefront. "Essa é uma das melhores pistas do calendário. É larga, rápida e com vários pontos de ultrapassagem. Mas é importante largar na frente, porque na primeira curva sempre acontecem acidentes?, disse Cristiano Da Matta. Ele lidera o campeonato com 118 pontos, contra 70 do segundo colocado, o também brasileiro Bruno Junqueira. A diferença é tão confortável que Cristiano se manterá à frente da classificação mesmo que não pontue nas duas próximas corridas.