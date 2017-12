Da Matta comemora outro bom resultado Cristiano da Matta realizou outro belo trabalho, neste domingo, em Hockenheim, ao levar seu Toyota à sexta colocação no GP da Alemanha. Foi a terceira vez que marca pontos na sua temporada de estréia na Fórmula 1, a segunda seguida. "Conseguimos o melhor desempenho da equipe no campeonato, com os dois pilotos marcando pontos (Olivier Panis terminou em quinto), apesar de que em Nurburgring, o carro teve a melhor performance até aqui", revelou o piloto brasileiro. Cristiano tem agora 8 pontos, diante de 6 de Panis. A Toyota passou para sexto entre as escuderias, com 14 pontos, um apenas atrás da BAR.