Da Matta comemora volta aos mistos Com o GP de Detroit, o campeonato de Fórmula Indy volta neste domingo aos circuitos mistos, para alegria dos pilotos brasileiros, acostumados a esse tipo de pista desde o início da carreira, mas em especial para Cristiano da Matta, da Newman Haas. Após um excelente início de temporada, com vitória em Monterrey e segundo lugar em Long Beach (ambos mistos), Cristiano se deu mal nas três corridas seguintes, todas em ovais: foi décimo em Nazareth e não completou as provas de Motegi e Milwaukee. Para voltar aos bons tempos, ele até apostou na superstição. A primeira providência foi aposentar o capacete usado nas duas últimas corridas. Mesmo estando ainda em boas condições - "geralmente, dura quatro ou cinco corridas" -, o piloto resolveu estrear um novo em Detroit, com o mesmo design: "Aquele lá nunca mais. Não dá mais de meia volta." Tanto em Motegi quanto em Milwuakee, Cristiano não passou da primeira volta, pois foi atingido, respectivamente, por Max Papis e Hélio Castro Neves. Capacete novo, papai de volta. O ex-piloto Toninho da Matta, que não acompanhou o filho nas duas últimas provas, está em Detroit. E estará presente também nas duas próximas corridas, em Portland e Cleveland, nos dois domingos seguintes - todos em traçados mistos. "É bom estar de volta aos mistos. Eu gosto mais, me divirto mais e o carro andou bem nas duas primeiras corridas?, comemorou Cristiano. O piloto, que nunca conseguiu completar a corrida de Detroit, lembra que seu Lola/Toyota estava bem acertado também para os ovais, o que o deixa ainda mais chateado por praticamente não ter disputado as últimas provas. "Deixei de ganhar experiência com um carro que, para mim, ainda é novo em situação de corrida." Ele sabe que, no próximo oval (Michigan, dia 22 de julho), ainda estará "cru". Quem também não tem um retrospecto dos mais agradáveis em Detroit é Tony Kanaan, da equipe Mo Nunn. Embora tenha terminado a prova em 98 e 99, sofreu no ano passado o pior acidente de sua carreira, batendo no muro a 160 mph (257 km/h). Com quatro costelas e o antebraço esquerdo quebrados, ele deixou de disputar quatro corridas do campeonato do ano passado. Para quem já tinha de lidar com um inútil motor Mercedes, foi mais um fator negativo numa temporada que ele prefere esquecer. Terminou em 19º, com apenas 29 pontos. Na época, o piloto lembra que não tinha um carro competitivo e tentava compensar com a "confiança" que tem na pista (nela, venceu as corridas da Indy Lights em 96, sua primeira na categoria, e em 97, quando foi campeão). "Não combina bem. Mas nesse ano, o carro está bom." Tony garante que não tem trauma das 2,346 milhas das ruas de Detroit. "Muito pelo contrário. A pista não é perigosa. Foi um erro de cálculo, eu que não devia ter entrado no muro. Pode ter certeza que eu vou fazer aquela curva mais rápido que no ano passado." Com o motor Honda que seu carro tem agora, é impossível não aumentar a velocidade. Nesta sexta-feira serão disputados os treinos livres, provavelmente sem o céu azul e o sol forte de hoje. A previsão meteorológica indica trovoadas e pancadas de chuva. Sábado, o tempo deve estar apenas nublado e domingo, para a corrida (15h de Brasília), o sol já deve ter voltado.