Da Matta compara carros da F-1 e Cart No dia 25 de agosto do ano passado, Cristiano da Matta largou na pole position do GP de Montreal no Campeonato da Cart, com seu Lola-Toyota da equipe Newman-Haas, tempo de 1min18s959, média de 198,7 km/h. Dia 14, dez meses depois e nos mesmos 4.361 metros do circuito Gilles Villeneuve, Cristiano, agora na Fórmula 1 pela equipe Toyota, obteve o nono tempo no grid do GP do Canadá, 1min16s826, média de 204,3 km/h, com combustível ainda para 16 voltas na corrida (40 quilos). A Fórmula 1 foi 2 segundos e 133 milésimos de segundo e 5,6 km/h de média horária mais veloz que a Cart em uma volta. Em menos de um ano o campeão da Cart em 2002 pilotou os dois carros no mesmo traçado. Ninguém melhor do que ele, portanto, para comparar o desempenho do motor aspirado da F-1 com o turbo usado pela Cart até na temporada passada, os pneus com sulcos e os slick (lisos), câmbio automático e manual, freios em carbono e em aço, as reações gerais de cada monoposto etc. "Acostumar-se com as diferenças dos sistemas de freios da F-1 e da Cart é a coisa mais difícil na transição de um piloto de uma competição para outra", afirma o competente mineiro. Uma combinação de elementos explica a melhor performance do modelo de F-1. "Em potência os dois motores se equivalem, mas por ser aspirado, nos regimes de rotação mais baixos a resposta do usado na F-1 é melhor." Na Cart se adotava unidades turbo com 2.650 cc, enquanto na F-1 ele é aspirado, 3,0 litros. Nas rotações mais elevadas de cada um, o V-10 da F-1 desenvolve cerca de 840 cavalos, enquanto o V-8 da Cart, 800. "Saímos de curva com velocidade bem maior na F-1", diz Cristiano. "Além dessa resposta de potência ser melhor, o carro da F-1 pesa 200 quilos a menos que o da Cart (605 kg diante de 800 kg)", comenta. Outro fator, surpreendente até para ele, é a eficiência dos pneus. Diferentemente da Cart, onde são lisos, na F-1 eles têm quatro sulcos, na frente e atrás, e a banda de rodagem dos traseiros mede uma polegada a menos que os da Cart, 15 contra 16. "Apesar dos sulcos, são bem mais moles na F-1, resistem no máximo 29 ou 30 voltas, permitem maior aderência." Na Cart, por não haver concorrência como existe na F-1 entre Bridgestone e Michelin, os pneus são bem mais duros. "Na F-1 a aderência longitudinal, verificada nas freadas e acelerações, é maior, mas a aderência lateral do pneu da Cart é melhor, oferecendo maior velocidade no meio da curva." Pisa fundo - A técnica de frenagem é bastante distinta. "Na F-1 damos uma pancada no pedal e em seguida aliviamos rápido a força. Na Cart, não pressionamos de uma vez e ainda mantemos o pé no pedal mais tempo." Os discos e as pastilhas confeccionados em carbono na F-1 permitem freadas bem mais eficientes. "Na Cart começamos a brecar bem antes que na F-1." De novo o piloto lembra que os 200 quilos a menos do carro de F-1 ajudam muito nesse maior desempenhos dos seus freios. A tração na F-1 é igualmente superior. "Na Cart também existe o controle de tração, mas na F-1 podemos variar a carga do diferencial, o que não se faz na Cart." Mas segundo Cristiano, os pneus moles são bem mais importantes na melhor tração do carro de F-1. Qual dos dois exige maior habilidade para pilotar? "Na Cart o carro fica o tempo todo querendo te pegar, enquanto na F-1 ele te passa a falsa impressão de que está tudo bem. Mas, de repente, a traseira foge ao seu controle e não há muito o que fazer para corrigi-lo."