Da Matta domina treinos da Indy O piloto brasileiro Cristiano da Matta dominou completamente os treinos livres para o GP de Cleveland, nesta sexta-feira. Na primeira sessão, de manhã, Cristiano foi o único a fazer tempo abaixo de 59 segundos: 58s905. E à tarde, sob as nuvens que anunciavam uma chuva que acabou não chegando, voltou a ser o melhor, com exatamente um segundo a menos: 57s905. Ele conseguiu esse tempo na última volta, deixando para trás Hélio Castro Neves, que fez 57s961, melhorando quase três segundos em relação ao tempo da manhã. Abaixo de 58 segundos, só os dois. Cristiano em primeiro com motor Toyota, Castro Neves em segundo de Honda, Kenny Brack em terceiro de Ford. E a seguir, três pilotos de Honda: Paul Tracy, Dario Franchitti e Adrian Fernandez. Parece que a Honda tirou o atraso que, segundo ela, foi provocado pela inclusão de um espaçado no motor, há duas semanas. Gil de Ferran e Bruno Junqueira foram os pilotos brasileiros que menos evoluíram entre as duas sessões: 2 e 2,5 décimos de segundo, respectivamente. Após o treino, Hélio Castro Neves foi ao centro médico fazer tratamento de gelo por sentir dor nas costas. Nada grave. Os treinos para definição do grid de largada acontecerá neste sábado. Os tempos: 1) Cristiano da Matta (Newman Haas), 57s905; 2) Hélio Castro Neves (Penske), 57s961; 3) Kenny Brack (Rahal), 58s304; 4) Paul Tracy (Green), 58s378; 5) Dario Franchitti (Green), 58s492; 6) Adrian Fernandez (Fernandez), 58s536; 8) Maurício Gugelmin (PacWest), 58s671; 9) Christian Fittipaldi (Newman Haas), 58s694; 10) Gil de Ferran (Penske), 58s736; 16) Tony Kanaan (Mo Nunn), 59s154; 21) Bruno Junqueira (Chip Ganassi), 59s384; 25) Max Wilson (Blair), 59s577; 26) Roberto Moreno (Patrick), 59s599.