Da Matta é multado no seu 1º treino O brasileiro Cristiano da Matta começou mal na Fórmula 1. Em seu primeiro treino para um Grande Prêmio da categoria, nesta quinta-feira, na Austrália, ele foi multado em US$ 4.500,00 por ultrapassar duas vezes o limite de velocidade nos boxes do circuito Albert Park, em Melbourne. No final, ficou com o 15º tempo da sessão livre.