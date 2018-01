Da Matta é o mais rápido em Montmeló O brasileiro Cristiano Da Matta, da Toyota, foi o mais veloz no primeiro dia de testes que a equipe japonesa, ao lado de BAR e Williams, realiza em Barcelona. Com o novo TF103, Cristiano marcou 1min17s182. Ralf Schumacher, da Williams, foi só o quinto (1min19s800), com a FW25. Mesmo assim, Willi Weber, empresário dos Schumachers, aposta 100 mil euros como o título da F-1 em 2003 ficará com Michael ou Ralf e não concorda com as críticas de Frank Williams à ?falta de empenho? de Ralf. Veja os tempos do dia: 1º Cristiano da Matta (Toyota) - 1m17s182 (56 voltas) 2º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m18s043 (39) 3º Jenson Button (BAR) - 1m18s139 (54) 5º Marc Gené (Williams) - 1m18s280 (85) 6º Ralf Schumacher (Williams) - 1m19s800 (52)