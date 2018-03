Da Matta é o pole position no Canadá O mineiro Cristiano da Matta é o adversário a bater no momento na F-Indy/Cart. Os próprios adversários admitem isso, por conta de sua performance. Neste sábado, por exemplo, ele garantiu a pole position para o GP de Toronto, 8ª etapa da temporada, de maneira sensacional. Tirou o primeiro lugar do canadense Paul Tracy, da Green, com uma volta voadora a menos de 2 minutos para o final do treino oficial. Na sexta-feira, Cristiano, líder com folga do campeonato, já havia sido o mais rápido. O piloto da Newman-Haas cravou 58s135 no circuito de rua de 2.824 metros de Exhibition Place (média de 174,900 km/h) e obteve sua terceira pole no ano. Tracy, da Green, fez 58s172 (174,789 km/h) e também sai na primeira fila. Bruno Junqueira enfrentou sérios problemas com o motor de seu carro na sessão oficial, mas ainda conseguiu o terceiro tempo (58s256, média de 174s537), tendo ao lado o companheiro de Chip Ganassi, o sueco Kenny Brack, quarto com 58s334 (174s303 km/h de média). Christian Fittipaldi, da Newman-Haas, é o quinto no grid (58s477), e Tony Kanaan, da MoNunn, o 10º (58s706). A corrida, com 112 voltas previstas, terá largada às 14h30, de Brasília. A DirecTv transmite ao vivo, pelo canal 363, e a TV Record mostra o videotape às 18 horas. Neste domingo, Cristiano tenta sua quarta vitória seguida - venceu em Laguna Seca, Portland e Chicago. Se conseguir, igualará uma marca obtida apenas por Al Unser Jr., em 1990, e por Alessandro Zanardi, em 1998. "Está difícil parar o Cristiano´´, admitiu Tracy. Com o ponto extra obtido neste sábado, Cristiano chegou a 97 na classificação, contra 70 de Junqueira, e manterá a liderança do campeonato mesmo que não pontue neste domingo. O brasileiro credita seus bons resultados ao entrosamento com a equipe, onde está em seu segundo ano. "Trocamos alguns engenheiros e hoje a motivação é outra´´, disse. Para vencer neste domingo, ele considera "fundamental´´ conservar a primeira posição na largada, apesar de ter o agressivo Tracy ao seu lado.