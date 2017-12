Da Matta é pole em show brasileiro O piloto brasileiro Cristiano da Matta, da Newman/Haas, vai largar na pole position do GP de Surfers Paradise de Fórmula Cart, na Austrália, acompanhado de perto por seus compatriotas Bruno Junqueira, da Chip Ganassi, que larga em segundo, e de Tony Kanaan, da Mo Nunn, terceiro no grid. O campeão antecipado da categoria registrou neste sábado o tempo de 1m30s204 e é grande favorito para vencer pelo segundo ano consecutivo a etapa australiana. A prova acontece neste domingo, 1h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela Rede Record e DirecTV. Com o título já conquistado por Da Matta, resta a disputa pelo vice-campeonato nas três etapas que faltam para o fim da temporada. Bruno Junqueira, que fez no primeiro treino a pole provisória e larga na primeira fila neste domingo, tem uma grande oportunidade de aumentar as suas chances de ficar com o prêmio de US$ 500 mil. Confira o grid de largada: 1) Cristiano da Matta - Newman/Haas 2) Bruno Junqueira - Chip/Ganassi 3) Tony Kanaan - Mo Nunn 4) Kenny Brack - Chip Ganassi 5)Paul Tracy - Green 6) Scott Dixon - Chip Ganassi 7)Shinji Nakano - Fernandez 8)Dario Franchitti - Green 9) Oriol Servia - Patrick 10) Adrian Fernandez - Fernandez 13) Christian Fittipaldi - Newman-Haas