Da Matta é pole no GP de Portland O piloto brasileiro Cristiano da Matta, da Newman-Haas, conquistou neste sábado a pole position do GP de Portland, sexta etapa da Fórmula Cart, com o tempo de 58s679. A prova será neste domingo, a partir das 16h30, com transmissão ao vivo pela Rede Record. Em segundo lugar larga o sueco Kenny Brack seguido pelo brasileiro Bruno Junqueira, ambos da Chip Ganassi. Confira os dez primeiros no grid: 1) Cristiano da Matta (BRA) - Newman-Haas - 58s679 2) Kenny Brack (SUE) - Chip Ganassi - 58s963 3) Bruno Junqueira (BRA) - Chip Ganassi - 59s026 4) Alex Tagliani (CAN) - Forsythe - 59s185 5) Townsend Bell (EUA), Patrick, 59s185 6) Christian Fittipaldi (BRA), Newman Haas, 59s242 7) Dario Franchitti (ESC), Green, 59s365 8) Tora Takagi (JAP), Walker, 59s398 9) Paul Tracy (CAN), Walker, 59s454 10) Jimmy Vasser (EUA), Rahal, 59s455