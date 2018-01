Da Matta e Toyota: ainda sem acerto O mineiro Cristiano da Matta, líder com folgas da Cart, deixou claro segunda-feira à noite, no aeroporto de Frankfurt: ?Não há nada acertado ainda entre eu e a Toyota. Chegamos perto de um acordo, mas não está 100%.? O piloto da Newman-Haas da Cart retornava de Colônia, na Alemanha, onde foi visitar a sede da equipe japonesa de Fórmula 1. ?Meu futuro está condicionado ao que irá ocorrer com meu time na Cart. Eu me surpreenderia se antes do dia 30 essa novela chegasse ao fim.? O piloto que pode ser campeão da Cart já na próxima etapa do campeonato, dia 6 em Miami, depois de uma temporada espetacular, com seis vitórias e seis pole positions, vive momentos de ansiedade: ?Pela disputa do título da Cart e agora com a chance real de me transferir para a Fórmula 1.? Leia mais no Estadão