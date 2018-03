Da Matta e Toyota festejam sexto lugar Cristiano da Matta foi recebido com festa no box da Toyota, hoje, em Barcelona. A escuderia japonesa marcou seus primeiros três pontos na temporada com o sexto lugar do competente mineiro no GP da Espanha de F-1. "O mais importante desse resultado é que ele prova que a Toyota está evoluindo. Sabíamos disso, mas sem os números não dá para comprovar." O fato permite que a enorme pressão a que o grupo estava submetido diminua um pouco. "Mostramos que o carro tem potencial e o caminho é esse. O que precisamos agora é compreender a razão de um momento sermos competitivos, como aqui, e em outros não, a exemplo de Ímola." Os tempos de volta de Cristiano foram sempre convincentes. Fez a sexta melhor volta, 1min20s935, a 792 milésimos de Rubinho, com a nova Ferrari. Nas últimas dez passagens sua luta com Ralf Schumacher, da Williams, pelo quinto lugar quase monopoliza os interesses do GP da Espanha. Ele cruzou a 359 milésimos do alemão. "Minha sétima marcha estava um pouco curta e não conseguia a velocidade necessária no fim da reta para ultrapassá-lo." Na 61.ª volta, na reta que antecede a curva 10, Cristiano chegou a colocar sua Toyota ao lado para tentar ganhar a posição. "Não entendi o que ele fez. Jogou o carro para cima de mim." Cristiano comentou que na Fórmula 1 os pilotos reclamam muito um do outro. "Não vou reclamar com ninguém, mas quando ele tentar me ultrapassar da proxima vez verá o que é bom." Pizzonia - Antonio Pizzonia teve uma boa notícia antes da largada. Dave Pitchforth, diretor da Jaguar, pediu-lhe desculpas pelo desgaste gerado pela notícia da dispensa e o confirmou na equipe até o fim do campeonato. "Eles assumiram que cometeram um erro." Sobre a batida que Kimi Raikkonen, da McLaren, lhe deu na traseira, na largada, comentou: "Nem senti. Estava tão decepcionado por ter de abandonar."