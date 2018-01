Da Matta: emprego ameaçado na Toyota Depois de Antonio Pizzonia - que recebeu um ultimato da Jaguar e pode ser substituído se não for bem no GP de Barcelona, dia 4 de maio - outro brasileiro está correndo risco de demissão na Fórmula 1. O piloto da Toyota, Cristriano da Matta, também pode ter seu contrato suspenso, segundo informa o semanário Autosprint. De acordo com a publicação, Da Matta ?está acusando importantes diferenças? em relação a seu companheiro de equipe, o francês Olivier Panis. Campeão da CART em 2002, Da Matta não teria conseguido se adaptar à Fórmula 1, segundo especula a publicação. ?A Toyota não confirma a intenção de mexer na equipe, mas não faz nenhuma questão de esconder que as más performances do carro 21 (de De Matta) se devem basicamento a erros do brasileiro?, escreveu a Austosprint. Ainda de acordo com a publicação, o paranaense Ricardo Zonta - piloto de provas da Toyota - ?está pronto para assumir a vaga, já que a escuderia não pode esperar por muito tempo mais?.