Da Matta espera terminar entre os oito O piloto sensação do primeiro treino classificatório do GP da Espanha não foi Fernando Alonso, como a torcida tanto desejava, mas o brasileiro Cristiano da Matta, da Toyota. O mineiro, campeão da Cart em 2002, estabeleceu o quarto tempo, 1min17s443, a apenas 313 milésimos de Michael Schumacher, com a nova Ferrari. "Das pistas do calendário até agora, essa é a que temos mais informações sobre o acerto do carro. O resultado está aí." Mas Cristiano destacou que a diferença entre a nova Ferrari e o modelo TF103 da Toyota não é tão reduzido como os números sugerem. "Deixamos os boxes um pouco mais tarde que eles, o que nos ajudou em cerca de dois décimos. De qualquer forma, estar a meio segundo da nova Ferrari não é ruim." Como seu time tem muitas referências também para a condição de corrida no Circuito da Catalunha, por treinar bastante nele, Cristiano está otimista. "Na Austrália e na Malásia estávamos competitivos, o que não foi o caso das duas últimas etapas, Interlagos e Ímola. Aqui seremos rápidos de novo, com chance de estar entre os oito melhores domingo." Já Rubens Barrichello teve de enfrentar novos problemas com seu carro. O de Michael Schumacher esteve perfeito. Pouco antes de começar o primeiro treino livre, hoje de manhã, os mecânicos descobriram um vazamento de água no titular. Rubinho treinou com o reserva, também da série F2003-GA. "A posição do meu banco assim como da pedaleira não estavam perfeitas, porque originalmente o carro era do Schumacher, mas seu comportamento foi perfeito." Rubinho ficou em terceiro, a 88 milésimos do companheiro. Parece que Antonio Pizzonia está de encontrando, o que será essencial para permanecer na Jaguar. Hoje ele ainda ficou longe de Mark Webber, seu companheiro de equipe, mas com diferença menor que no GP de San Marino. E a exemplo das demais etapas, as dificuldades mecânicas o atrapalharam de novo. "Usei desde o primeiro treino livre o carro reserva em razão da quebra do câmbio do titular." De manhã havia sido mais veloz que Webber, mas à tarde ficou em 13.º, com 1min18s528, diante do sétimo tempo do australiano, 1min17s793. "Tentei um acerto no meu carro que não funcionou", disse o amazonense. Jackie Stewart, três vezes campeão do mundo, e ainda ligado à Jaguar, escuderia da Ford, conversou por pouco mais de meia hora com Pizzonia. "Para mim é simples. Antonio criou na sua cabeça uma pressão que não é real e está dirigindo acima do limite, por isso não é tão veloz." O brasileiro Luciano Burti, que ano passado foi piloto de testes da Ferrari, pode ser contratado como terceiro piloto da equipe. A Jaguar pretende, já que não treina, testar com três pilotos na sessão extra de que dispõe nas sextas-feiras de manhã. Burti teria essa função e não a de substituir Pizzonia.