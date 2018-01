Da Matta esteve perto da vitória O brasileiro Cristiano da Matta esteve muito perto da vitória nas 500 Milhas de Michigan de Fórmula Indy, neste domingo. Nas 10 voltas finais, depois de uma bandeira amarela, ele disputou a primeira posição com outros quatro pilotos: Dario Franchitti, Michel Jourdain Jr, Brian Herta e o canadense Patrick Carpentier, que ganhou a prova. "Sabia que tinha chances de vencer, mas cheguei neste grupo da frente muito tarde. O carro estava bom, mas não deu tempo de ultrapassá-los", lamentou Cristiano, que terminou a corrida na 4a colocação. Na decisão das 500 Milhas, as últimas 10 voltas, Cristiano bem que tentou assumir a ponta, mas os retardatários acabaram impedindo seu ataque. "O Paul Tracy e o Alex Tagliani (companheiros de Franchitti e Carpentier, respectivamente), que estavam uma volta atrás, fizeram jogo de equipe e me atrapalharam. Mas isso é normal de corrida", justificou o piloto, que não escondeu uma certa frustração com outro brasileiro. "O Helio (Castro Neves) também ficou ali na minha frente e ele não estava disputando nada", reclamou. Cristiano teve problemas em todos os seus pit stops. Logo na sua primeira parada nos boxes, o macaco de ar quebrou. Os mecânicos usaram o macaco manual nas seguintes, mas isso atrasou o piloto brasileiro. Por isso, ele nem sabe direito como conseguiu terminar a corrida na mesma volta dos líderes. "Perdi muito tempo nos pits. Uma hora me falaram pelo rádio que eu estava duas voltas atrás. De repente, voltei a estar na mesma volta. Acho que nossa estratégia deu certo, pois fizemos uma parada a menos dos que os outros (5 contra 6). Foi isso que me salvou", revelou. Outro brasileiro que comemorou bastante sua classificação em Michigan foi Roberto Moreno. Depois de ter sofrido um violento acidente no treino de sexta-feira, ele completou a prova na 12a colocação, ganhando 1 ponto no campeonato. "Com tudo o que aconteceu no final de semana, o resultado foi muito bom. Não me machuquei por muito pouco e ainda somei um ponto", disse ele. "Hoje o meu carro estava muito difícil de guiar. Estava saindo muito de traseira e tive que usar tudo o que sei como piloto para controlá-lo", contou Moreno. Bruno Junqueira podia ter conseguido uma colocação melhor, mas preferiu ser cauteloso nas últimas 10 voltas e garantiu a 9a posição. "Quando teve bandeira verde eu estava em 6o lugar, mas fui conservador pois estava precisando completar uma prova, depois de quatro etapas sem pontuar. Foi importante para mim somar estes pontos (4) no campeonato", explicou. Quem ficou chateado foi Tony Kanaan. Ele andou boa parte da prova entre os líderes, mas teve um problema mecânico e foi obrigado a abandonar na 174a volta. "Tinha carro para vencer. Mas deu um defeito no alternador da bateria. A equipe tentou solucionar no pit, mas não conseguimos", lamentou.