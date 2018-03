Da Matta fala em pontuar na Inglaterra O ótimo desempenho no treino classificatório para o GP da Grã-Bretanha animou os pilotos brasileiros da Fórmula 1. Neste sábado, Rubens Barrichello ficou com a pole, Cristiano da Matta foi o 6º colocado e Antonio Pizzonia largará em 10º lugar. "Estabelecer o sexto tempo como carro reserva, por causa de problemas com o titular à última hora, mostra que realmente estamos competitivos. É realista pensarmos em marcar pontos novamente", disse Cristiano da Matta, que já somou 3 pontos em sua temporada de estréia com a Toyota. "Classifiquei-me com o reserva e, em função do nosso volume de combustível e escolha de pneus, estou bastante otimista para a corrida", avisou Antonio Pizzonia, que superou no treino o seu companheiro na Jaguar, o australiano Mark Webber - foi o 11º colocado.