Da Matta: Família acompanha de perto tratamento do piloto Cristiano da Matta continua em processo de recuperação das lesões na cabeça sofridas quinta-feira. A família do piloto está agora na Unidade de Tratamento Intensivo do Theda Clark Medical Center em Neenah, Wisconsin. O pai, mãe, dois irmãos e namorada de Da Matta chegaram ao hospital na madrugada de Sábado. Através da assessoria de imprensa, declararam: ?Estamos sendo claramente informados sobre as condições do Cristiano, e a equipe do hospital tem nos mantidos informados constantemente sobre o seu estado. Estamos muito contentes com todos os cuidados que o Cristiano está recebendo aqui e estamos seguros que ele está recebendo o melhor cuidado possível.?