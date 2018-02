Da Matta faz 2º tempo em Silverstone Sensação do GP da Europa no domingo, Takuma Sato voltou hoje a mostrar serviço, nos testes coletivos da Fórmula 1 em Silverstone, Inglaterra. O japonês da BAR foi o mais rápido dos 12 pilotos que treinaram, com o tempo de 1min18s096, na melhor de suas 68 voltas. Em segundo ficou o brasileiro Cristiano da Matta, da Toyota, com 1min18s142 (124), à frente do alemão Michael Schumacher, da Ferrari, que marcou 1min18s294 (72). Rubens Barrichello também foi à pista e terminou com o quinto mais rápido (1min18s503, 34), logo atrás do finlandês Kimi Raikkonen, com a nova McLaren MP4/19B, que completou 66 voltas, a melhor em 1min18s458. Em Monza, a BAR também foi a mais rápida, com o inglês Anthony Davidson, piloto de testes da equipe. Ele fez 1min20s611 (113 voltas), tempo superior ao obtido pelo italiano Luca Badoer, com Ferrari - 1min20s716 (120) - e pelo alemão Ralf Schumacher, com Williams - 1min21s492 (82). Ricardo Zonta testou para a Toyota e fez o quarto tempo, 1min21s597 (96). Já Felipe Massa deu apenas 17 voltas com a Sauber e ficou em sétimo e último, 1min23s229. Massa teve de interromper o treino porque a suspensão traseira esquerda do seu carro quebrou. "Ainda bem que consegui controlar o carro e não bater?, disse o piloto, que passará o fim de semana em São Paulo. Quem também estará no Brasil é o inglês Jenson Button, da BAR. Ele vem cumprir compromissos com um dos patrocinadores de sua equipe e domingo vai assistir à etapa da Stock Car em Jacarepaguá, no Rio. Veja os tempos dos treinos desta quarta em Silverstone: .1. Takuma Sato (JPN) BAR-Honda 1:18.096 68 voltas .2. Cristiano da Matta (BRA) Toyota 1:18.142 124 .3. Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:18.294 72 .4. Kimi Raikkonen (FIN) McLaren 1:18.458 66 .5. Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:18.503 34 .6. Juan Pablo Montoya (COL) Williams-BMW 1:18.646 86 .7. Jarno Trulli (ITA) Renault 1:19.102 128 .8. Fernando Alonso (ESP) Renault 1:19.155 85 .9. Antonio Pizzonia (BRA) Williams-BMW 1:19.307 45 10. Christian Klien (AUT) Jaguar 1:20.571 109 11. Nick Heidfeld (ALE) Jordan-Ford 1:21.088 73 12. Timo Glock (ALE) Jordan-Ford 1.21.341 75.