Da Matta faz pole provisória na Cart Cristiano da Matta justificou mais uma vez o apelido "The Dominator? (O dominador) que recebeu nos Estados Unidos. O brasileiro cravou nesta sexta-feira a pole provisória para o GP de Cleveland da Cart e garantiu mais um ponto na classificação do campeonato - agora tem 119, contra 70 do segundo colocado, o também brasileiro Bruno Junqueira -, além de um lugar na primeira fila do grid de largada da prova de domingo, independentemente do resultado da segunda sessão oficial, que acontece neste sábado. Em grande fase na temporada da Cart, Cristiano da Matta tenta no domingo conseguir a inédita marca de cinco vitórias seguidas na categoria. Sair na primeira fila na larga pista do aeroporto Burke Lakefront - em alguns trechos a largura atinge 80 metros - era tudo o que Cristiano queria. "Aqui, o principal problema é na largada, pois na primeira curva sempre ocorrem acidentes e é sempre interessante estar livre do bolo?, disse o piloto da Newman-Haas. Nesta sexta-feira, Cristiano dominou toda a sessão e, no minuto final, ainda melhorou seu tempo de 57s763 para 57s641, com média de velocidade de 211,633 km/h. Tony Kanaan, brasileiro da MoNunn, também soube aproveitar o minuto final do treino. Em sua última volta, obteve 58s092, "roubando? o segundo lugar do neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi. Christian Fittipaldi, companheiro de Cristiano na Newman-Haas, fez 58s211, o quinto tempo. Bruno Junqueira, também da Chip Ganassi, cravou 58s550 e ficou em 8º lugar. A sessão que define o grid de largada em Cleveland será realizada na tarde deste sábado, das 14h45 às 15h45 (no horário de Brasília).