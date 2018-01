Da Matta feliz por voltar a Interlagos O piloto brasileiro Cristiano da Matta (Toyota), comentou que está contente por voltar a Interlagos, onde correu pela última vez em 1994. ?Não sei se vou estranhar a pista: tenho uma idéia dos segredos básicos de Interlagos, e espero não precisar de muito tempo para descobrir aqueles truques mais importantes?. Sobre a proibição do uso de eletrônica na categoria, medida que seria adotada no GP da Inglaterra, mas cuja implementação foi adiada para o início do ano que vem, da Matta mostrou-se satisfeito: ?Como sou estreante na categoria, tudo o que possa a me ajudar é bem-vindo.?