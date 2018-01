Da Matta frustra plano de Chico Serra O piloto Chico Serra quis montar uma duplas de pais e filhos para disputar os 500 Km da Granja Viana, tradicional prova de kart realizada todo final de ano em Cotia. Os integrantes seriam ele e seu filho Daniel, mais Toninho e Cristiano da Matta. Mas Cristiano, que neste domingo venceu o GP da Austrália de Fórmula Indy, avisa que não será possível. Antes de mais nada, por causa do pai Toninho, que tem problema na coluna e recentemente colocou ponte de safena. Segundo, por causa dele mesmo, que até gosta da corrida (disputou-a em 1997) mas não é bem isso que gosta de fazer quando volta para o Brasil: "Sou mais a fim de ir para BH mesmo, ficar em casa." Belo Horizonte é sua cidade-natal. De qualquer maneira, Cristiano diz estar indeciso, até porque tem a possibilidade de correr em outra equipe, com Rubens Barrichello e Tony Kanaan. Seria no lugar de Christian Fittipaldi, seu companheiro na Newman-Haas, que normalmente forma o trio mas desta vai faltar.