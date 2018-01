Da Matta melhora e pode deixar a UTI nas próximas horas Melhorou o estado de saúde do brasileiro Cristiano da Matta, que sofreu um acidente no início deste mês, após atropelar um cervo durante uma sessão de testes da Fórmula Mundial no Circuito de Elkhart Lake. O piloto está em tratamento no hospital Theda Clark Medical Center, que fica em Wisconsin, nos Estados Unidos. Responsável pela saúde do brasileiro, o doutor Chris Pinderski explicou, em entrevista ao jornal norte-americano The Milwaukee Journal Sentinel, que o piloto deve deixar a Unidade Intensiva de Tratamento (UTI) nas próximas horas. "Já removemos os aparelhos que auxiliavam na respiração de Da Matta e vamos iniciar uma nova etapa na tratamento". Ainda segundo o jornal, a melhora do piloto nos últimos dias foi tão significativa que ele já teria aberto os olhos pela primeira vez. No acidente, Da Matta sofreu uma lesão na cabeça e precisou passar por cirurgia.