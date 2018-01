Da Matta negocia na Alemanha ida à F1 Cristiano da Matta aproveitou o intervalo na temporada de Cart - a próxima etapa será em 6 de outubro, em Miami - para ir à Alemanha negociar os detalhes de seu ingresso na Toyota, da Fórmula 1, a partir de 2003. A divisão da F1 da empresa japonesa fica na cidade de Colônia e o piloto brasileiro viajou para lá sábado, depois do GP da Inglaterra da Cart, em que chegou em segundo lugar e ficou ainda mais perto do título da temporada. Está em companhia de seu pai, o ex-piloto de Turismo Toninho da Matta, e deve ficar até quinta-feira. A contratação de Cristiano pela Toyota foi dada como certa durante o fim de semana do GP da Itália de F1, em Monza. O anúncio oficial, no entanto, ainda não tem data para ocorrer. Enquanto o piloto brasileiro negocia cláusulas do contrato que assinará com os japoneses, a Toyota discute com a Newman-Haas, equipe com a qual Cristiano tem contrato até o fim de 2003, os termos da liberação antecipada. Uma das opções é conhecida: a Toyota cederia motores para a equipe correr na Indy Racing League a partir de 2003, além de alguns milhões de dólares. A outra possibilidade está sendo estudada para o caso de o time de Carl Haas e do ator Paul Newman decidir permanecer na Cart: os japoneses, nesse caso, pagariam os salários do brasileiro Bruno Junqueira, que tem tudo certo para trocar a Chip Ganassi pela Newman-Haas em 2003. Essa seria uma forma de compensar a equipe pela cessão de Cristiano e pode ser efetivada inclusive se a Newman-Haas for para a IRL e levar Bruno para lá. O anúncio oficial da contratação de Cristiano pela Toyota não tem data definida. Os japoneses preferem o fim de semana do GP do Japão de F1, dia 13 em Suzuka. Mas se não for possível esconder o "segredo?? até lá, a divulgação do nome companheiro do francês Olivier Panis será feita durante o GP dos EUA, no próximo dia 29.