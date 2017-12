Da Matta pode ser campeão domingo Os treinos para o GP das Américas da Cart começam nesta sexta-feira, em Miami, com muita expectativa em relação ao brasileiro Cristiano da Matta. Isso porque ele pode tornar-se o campeão da temporada neste fim de semana. O piloto da Newman-Haas lidera o campeonato com 191 pontos, contra 133 de Bruno Junqueira (Chip Ganassi) e 126 de Dario Franchitti, da Green. Ele garantirá o título se na etapa fizer dez pontos a mais que o compatriota e três a mais que o escocês. Cristiano, porém, prefere manter a prudência. ?Meu objetivo em Miami é marcar o maior número de pontos que puder. Vamos pensar em uma corrida de cada vez (depois, faltarão três para o fim do campeonato)?, disse. ?Mas como moro em Miami, seria ótimo ganhar o título aqui.? Ele não é o único brasileiro da Indy a morar na cidade da Flórida. Os outros três representantes do País na categoria ? Bruno, Tony Kanaan e Christian Fittipaldi ?, também residem em Miami. Bruno é recém-chegado, pois mudou-se para lá no domingo. O piloto da Chip Ganassi aposta que pode impedir o amigo Cristiano de comemorar o título em Miami. Seu otimismo se explica: a prova será em uma pista de rua, semelhante a de Denver, onde largou na pole e venceu o GP realizado no dia 1º de setembro. ?Ambos são bastante apertados e parece que teremos muita ondulação nas ruas de Miami. Mas temos um bom acerto.? Em 2003, Bruno irá correr na Newman-Haas, atual equipe de Cristiano ? está a caminho da F-1 ? e de Christian, que está se transferindo para a Nascar. Outra mudança de equipe foi confirmada nesta quinta-feira pelo canadense Paul Tracy. Ele trocará a Green (está indo para a IRL) pela Forsythe.