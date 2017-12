Da Matta: pole provisória em Portland O líder do campeonato, Cristiano da Matta, da equipe Newman-Haas, foi nesta sexta-feira o mais veloz no primeiro dia de treinos classificatórios para o GP de Portland, sexta etapa do Campeonato da Fórmula Indy, com a marca de 59s083. O sueco Kenny Brack, da Chip Ganassi, ficou em segundo, com 59s168, e Christian Fittipaldi, companheiro de Da Matta, registrou o terceiro tempo, 59s215. Os três utilizam o mesmo equipamento: chassi Lola, motor Toyota e pneus Bridgestone. Neste sábado será definido o grid, na segunda sessão de classificação. A TV Record transmite a corrida ao vivo, neste domingo, a partir das 14h30. Cristiano tem 51 pontos no campeonato, diante de 46 de Michael Joudain, da Bettenhausen, e de 43 de Christian. Outro brasileiro, Bruno Junqueira, da Chip Ganassi, pole-position nas 500 Milhas de Indianápolis, fez o oitavo tempo, 59s506, e Tony Kanaan, da MoNunn, o 15º, com 1min0s062.