Da Matta satisfeito com estréia na F-1 O belo dia dos brasileiros no GP do Japão foi completado pelo mineiro da Toyota. No circuito mais desafiante do calendário, Cristiano da Matta, que não o conhecia, impressionou, ao obter o terceiro tempo no grid e hoje, por causa da estratégia da equipe, ser apenas sétimo. "Andei boa parte do tempo em quarto, mas perdemos posições para os pilotos que fizeram dois pit stops (ele fez três). Por se tratar de minha temporada de estréia na Fórmula 1 e a segunda da Toyota, realizamos um bom trabalho." Cristiano terminou em 13.º, com 10 pontos. Seu companheiro, o experiente Olivier Panis, em 15.º, com 6.