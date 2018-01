Da Matta sofre cirurgia para retirar hematoma da cabeça O brasileiro Cristiano da Matta foi submetido na noite desta quinta-feira a uma cirurgia no Theda Clark Medial Center, em Needah, Estados Unidos, para retirar um hematoma na cabeça. O piloto sofreu um grave acidente durante um treino para a Champ Car no circuito de Elkhar Lake. Em alta velocidade, ele atropelou um cervo que atravessou a pista e foi levado ao hospital desacordado. "Depois de chegar ao Theda Clark Medical Center, uma tomografia da cabeça mostrou que Cristiano sofreu um hematoma subdural. Ele foi levado urgentemente para a sala de operação, onde foi realizada uma cirurgia para a retirada do hematoma", explicou o Dr. Chris Pinderski, diretor-médico da Champ Car. O médico também adiantou que o tempo de recuperação de Da Matta não pode ser estipulado.