Da Matta vai torcer por Rubinho Cristiano da Matta já definiu para quem vai torcer domingo, no GP do Brasil: Rubens Barrichello. Ele escolheu o brasileiro da Ferrari porque sabe que, a não ser que ocorra uma ?zebra gigante?, não tem chance de vencer a corrida. O piloto mineiro, aliás, nem pensa nessa hipótese. Estreante na F-1, seu objetivo atual é conseguir sentir-se totalmente à vontade quando está guiando o carro. ?O F-1 é muito diferente dos outros carros?, disse o atual campeão da F-Cart (venceu em 2002 pela Newman-Haas). ?Isso está sendo o mais difícil para mim. Ainda não estou no meu melhor, ainda não me sinto 100%. O que significa? Que eu não faço 100% das coisas que o carro de F-1 exige e nem o carro faz 100% daquilo que eu quero?, completou Cristiano. Isso quer dizer que o piloto, que realizou cerca de 4 mil quilômetros de treinos com a Toyota e disputou duas corridas Austrália e Sepang ?, ainda estranha algumas reações do carro. Pizzonia ? O brasileiro da Jaguar espera, em Interlagos, terminar seu primeiro GP na F-1. ?Esse é o meu plano no momento?, disse Antonio Pizzonia. Ele acredita que, agora, terá mais tempo para se concentrar no acerto do carro, o que não ocorreu na Austrália e na Malásia, pois seu Jaguar apresentou seguidos problemas nos treinos. O piloto já está há alguns dias no Brasil e, na semana passada, levou alguns amigos e jornalistas estrangeiros para conhecer a Floresta Amazônica. ?Eles viram vários animais e ficaram espantados com as piranhas." Pizzonia também gostou do adiamento da proibição da eletrônica. ?Para mim, que sou estreante, ajuda. Seria complicado ter de reaprender a guiar sem o controle de tração."