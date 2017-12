Da Matta vence a 3ª na CART Cristiano da Matta ganhou a sua terceira corrida da temporada da CART, neste domingo, em Portland, Oregon. O brasileiro, da equipe Newman-Haas, venceu cinco de suas últimas oito corridas, contando a temporada passada, e lidera a classificação dos pilotos. Neste domingo, concluiu a prova em 2h03min19s113, com uma velocidade média de 169,593 km por hora. Bruno Junqueira, do Brasil, correndo pela Target-Ganassi, foi o segundo a 0,625 segundos do ganhador, com Dario Franchitti, da Kool Green, em terceiro, a 7,761 segundos, na corrida G.I. Joe 200 realizada em 110 voltas no Circuito Internacional de Portland. Cristiano da Matta, que tinha a primeira posição, chegou a ser ultrapassado por Kenny Brack, da Target-Ganassi. Mas Brack perdeu uma roda na terceira curva do circuito internacional de Portland na volta de número 61 das 110 da prova. A partir daí, Cristiano da Matta teve pista livre, e contou com a sorte para consolidar a vitória. Na volta 87 o carro de Adrián Fernández patinou à esquerda quando os freios travaram. Da Matta esquivou o seu carro para a direita. Na volta 90, da Matta teve de entrar nos boxes, mas Junqueira, que vinha logo atrás, também teve problemas com os freios do seu carro. Com a vitória Cristiano da Matta lidera a classificação de pilotos, com 74 pontos, 20 de vantagem em relação a Bruno Junqueira e Michel Jourdain, com 54. Classificação do GP de Portland: 1º Cristiano da Matta (BRA) - 2h03m19s113 2º Bruno Junqueira (BRA) - a 0s625 3º Dario Franchitti (ESC) - a 7s761 4º Townsend Bell (EUA) - a 8s455 5º Patrick Carpentier (CAN) - a 21s475 6º Michel Jourdain Jr. (MEX) - a 34s991 7º Scott Dixon (NZL) - a 39s707 8º Tony Kanaan (BRA) - a 44s604 9º Michael Andretti (EUA) - a 56s776 10º Mario Dominguez (MEX) - a 1 volta 11º Shinji Nakano (JAP) - a 1 volta 12º Alex Tagliani (CAN) - a 1 volta