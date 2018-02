Da Matta volta a andar mais rápido A Toyota continua evoluindo e o mineiro Cristiano da Matta foi nesta quinta-feira, pelo segundo dia consecutivo, o mais rápido nos testes que algumas equipes de Fórmula 1 realizam no circuito espanhol de Jerez de La Frontera. O piloto brasileiro ainda melhorou o tempo de quarta-feira - de 1m19s65 para 1m18s991 - depois de 73 voltas. O campeão da Cart de 2002 está deixando excelente impressão nos técnicos da Toyota pela maneira segura como tem conduzido o acerto do carro e conseguido baixar os tempos. Nesta quinta-feira, quase no final do teste, Cristiano da Matta rodou na reta principal do circuito e quase bateu no muro. A partir desta sexta-feira, o brasileiro será substituto pelo francês Olivier Panis nos treinos restantes até o fim da semana. Depois, o carro será enviado para a Malásia, onde a Fórmula 1 terá no dia 23 a segunda etapa dos campeonatos mundiais de pilotos e construtores. O segundo tempo do treino desta quinta-feira ficou com o austríaco Alexander Wurz, da McLaren, com 1m19s525, seguido por Marc Gene, da Williams, 1m19s778; Pedro da La Rosa, McLaren, 1m20s232; e Takuma Sato, BAR, 1m21s144. Na McLaren, a vitória de David Coulthard no GP da Austrália adiou o organograma de lançamento do novo carro, o modelo MP4-18, para o GP da Espanha - ou GP da Áustria. Até lá, a equipe continuará utilizando o velho modelo PM4-17D. O novo carro da McLaren, segundo informações, além de inovações aerodinâmicas, tem o melhor motor Mercedes já desenvolvido pela Ilmor. A princípio, este motor teria 930 cavalos a 19.300 giros. O que poderia significar uma velocidade final de 370 km/h. Este motor projetado pelo engenheiro Werner Laurenz teria, pelo menos, 15 HP a mais que os BMW, considerados os mais potentes propulsores atuais da Fórmula 1, equipando os carros da equipe Williams. Veja os tempos desta quinta-feira em Jerez: 1º Cristiano Da Matta (Toyota) - 1m18s991 2º Alexander Wurz (McLaren) - 1m19s525 3º Marc Gene (Williams) - 1m19s778 4º Pedro de la Rosa (McLaren) - 1m20s232 5º Takuma Sato (BAR) - 1m21s144