Dacar: amanhã já é para valer O rali mais tradicional do mundo, o Paris-Dacar, começou hoje com a participação de cerca de 500 carros, motos e caminhões que levarão 986 participantes pelos 8.500 quilômetros de Marselha, na França, até Charm el-Cheikh, no Egito. A primeira perna da competição teve 265 quilômetros, de Marselha a Narbonne, ainda na França. A etapa de amanhã, de Narbonne a Castellon, na Espanha será a primeira cronometrada, com 43 quilômetros de extensão. No total o dia terá 574 quilômetros. O Dacar 2003 passará ainda por Tunísia, Líbia e Egito - onde a prova acaba no dia 19. Um dos destaques brasileiros é a estréia do brasileiro Lourival Roldan, de 44 anos, navegador do piloto Klever Kolberg na equipe Petrobrás Lubrax. Hoje, horas antes da largada promocional no Parque Chanot, Lourival admitiu: "Agora é inevitável o frio na barriga. Fico o tempo todo repassando mentalmente todos os detalhes para não esquecer nada." O "calouro" admite que um de seus maiores temores é ficar atolado nas dunas do deserto do Saara. "Se isso acontecer, precisamos descer do carro e tirá-lo dali o mais rápido possível. É preciso fazer muita força e isso acaba minando as energias." De qualquer maneira, ele aposta na experiência de Klever: "Ele participa do Dacar há 16 anos. Eu me sinto mais seguro e espero ter meu nome escrito na lista dos que conseguiram completar a prova."