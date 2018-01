Dacar: brasileiros fazem últimos testes Os pilotos brasileiros já estão em Lisboa, Portugal, prontos para a largada do Rali Dacar, que acontece no sábado. Por enquanto, o trabalho é fazer os últimos testes e ajustes nos veículos, além do descanso para poder encarar a maratona de 16 dias e 9.043 quilômetros de prova. Nesta quarta-feira, Jean Azevedo andou cerca de 100 quilômetros com sua moto KTM, feita especialmente para o Rali Dacar. "Ela é mais fácil de controlar", disse o piloto brasileiro, que é considerado um dos favoritos à vitória na prova. Já a dupla Klever Kolberg e Eduardo Bampi preferiu checar os principais itens do carro com o qual irão disputar o rali. Eles vão usar o mesmo Mitsubishi que participou da última edição da prova. "O carro vem pronto, com tudo, mas esta sintonia fina precisa ser feita e pode nos dar minutos preciosos no deserto", afirmou Klever Kolberg, que participa da prova pela 19ª vez consecutiva.