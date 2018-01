Dacar: Etapa final sem cronometragem Termina neste domingo o Rali Dacar. A 15.ª etapa da competição, que terá apenas 31 quilômetros, não será cronometrada. A organização do rali decidiu pela neutralização da especial (trecho cronometrado) devido aos acidentes que causaram a morte de dois garotos africanos nos últimos dois dias, atropelados por veículos da caravana da competição - o piloto de motos Andy Caldecott morreu durante a nona etapa. Com isso, Marc Coma nas motos, Luc Alphand nos carros e Vladimir Chaguin nos caminhões são os virtuais vencedores do Dacar 2006. Basta que larguem no horário determinado e terminem a etapa no limite de tempo. Nos caminhões, está André Azevedo - o único representante do País que chega ao fim da competição (é o quarto). Um dia depois que um garoto de 10 anos morreu atropelado por um dos carros que disputam a prova, ontem foi a vez de um menino de 14 falecer após ser atropelado por um caminhão de assistência. Éttiene Lavigne, diretor de provas, afirmou: "As autoridades do Senegal insistem para que a prova seja realizada como sempre, com a entrega de prêmios no pódio."